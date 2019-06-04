Район Второй Речки во Владивостоке останется без горячей воды с понедельника (адреса)

Приморские тепловые сети (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») проводят мероприятия по подготовке Дальневосточной столицы к отопительному сезону 2020-2021 гг. В городе проводятся плановые перекладки, срочные ремонты на теплосетях и гидравлические испытания. Помимо этого, все оборудование котельных проходит обязательные плановые ремонты. В данный момент энергетики проводят третий этап гидравлических испытаний. Как сообщили в пресс-службе Приморских теплосетей, четвертый этап стартует 7 сентября и закончится 14 сентября.

В рамках этого этапа ГВС будет временно ограничено у части потребителей Советского района, подключенных к теплоцентрали «Вторая речка»:

100-летия Владивостока: 28, 88, 90, 92, 98а, 100а, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 120а, 124, 126, 128, 128а, 130, 130а, 134, 136;

Арсенальная: 15;

Багратиона: 4, 6, 6а, 8;

Бородинская: 23/9, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 46/50, 47;

Давыдова: 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а, 100у;

Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 7;

Русская: 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а, 41в, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 55а, 55а/0, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 61, 63, 65а, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 72в, 73, 73а, 73б, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 87, 87а, 88, 88а, 88а, 90, 94, 94а, 97, 98, 99.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]