Во Владивостоке перекрыто движение по всем крупным мостам

В связи с ухудшением погодных условий во Владивостоке мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский полностью закрыты для движения автотранспорта. На низководном мосту через авторогу пос. Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл введено ограничение на движение большегрузных транспортных средств и автобусов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, аварийно опасная ситуация наблюдается на улицах Батарейная, 6а, Борисенко, 38, Калинина, 206, проспекте Красного Знамени, 34, ул. Ворошиловская батарея во Владивостоке.

Напомним, сегодня сильным ветром сдуло контейнер с движущейся по Золотому мосту фуры.

Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с настоятельной рекомендацией соблюдать осторожность и быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами в сложных погодных условиях. Водителям личного автотранспорта рекомендуют воздержаться от поездок до улучшения погодных условий. В полиции подчеркнули, что ограничения введены с целью обеспечения безопасности жителей и гостей дальневосточной столицы.

Напомним, во Владивостоке на 3 и 4 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Майсак». Скорость ураганного ветра достигнет 38 метров в секунду, прогнозируется опасная высота волн (до пяти метров), на восточном побережье волна может подняться до семи метров.











Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]