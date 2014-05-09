Он бесполезен: назван предмет, от которого могут отказаться в школе

Некоторые предметы, входящие в традиционную школьную программу, безнадежно устарели. От них нужно либо отказаться в пользу других, более актуальных знаний, либо модернизировать, чтобы они отвечали требованиям времени, говорят эксперты, сообщают «Вести:Приморье».

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» стал лишним в школе, потому что на нем дети не получают практических знаний. Таким мнением с ura.ru поделилась независимый HR-специалист Зулия Лоикова. «ОБЖ — это лишний предмет, в том виде, в котором его преподают в общеобразовательной школе», — говорит Лоикова. По ее словами, предмет бесполезен, если он не дополнен практическими знаниями.

По ее мнению ОБЖ можно преподавать факультативно и организовывать новые форматы обучения. «Можно приглашать тех, кто работает в МЧС, чтобы они научили, как правильно действовать в ситуации, опасной для жизни», — добавила она.

Профессор Высшей школы экономики, главный научный сотрудник института образования Ирина Абанкина подтвердила, что ОБЖ в том виде, в котором преподается сейчас, бессмысленно. «Дети не должны сидеть за партой. Обучение должно быть практико-ориентированным», — рассказала Абанкина. Только в этом случае дети смогут применять свои знания в жизни, в случае, если это будет им необходимо.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член корреспондент РАО Евгений Ямбург самым важным для школьников предметом назвал литературу. «Она закладывает основы нравственности», — добавил он. По словам Ямбурга, этот предмет также формирует культуру школьников и расширяет их кругозор.

Абанкина считает самыми важными предметами химию и биологию. По ее мнению, специалисты в этой области будут самыми востребованными на рынке труда через несколько лет. «Многие направления бизнеса связаны с химией, фармацевтикой биоинженерном», — добавила она.

Исследование сервиса «Работа.ру» показывает, что россияне по-разному оценивают важность школьных предметов. Значимость русского языка и математики признали около 60% опрошенных. Также оценили важность иностранных языков и обществознания. Физкультуру, географию и ОБЖ, напротив, оценили как самые необязательные предметы, передает РИА «Новости».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что популярность медицинских наук увеличивается. Появляется больше школьников, желающих в медицинские колледжи. Ракова добавила, что количество поступивших увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]