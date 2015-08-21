«Влобовую?»: Большегруз улетел в кювет, лежит колесами в небо (видео)

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщают «Вести:Приморье». В районе поворота на поселок Ясное водитель большегруза не справился с управлением и улетел в кювет.

На кадрах видно, как большегруз пытаются вытащить из «плена». Рядом стоят еще несколько таких же огромных машин. Автор видео предположил, что это было столкновение «влобовую».

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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