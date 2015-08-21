Новости Общество Происшествия
Сегодня, 18:01

«Влобовую?»: Большегруз улетел в кювет, лежит колесами в небо (видео)

«Влобовую?»: Большегруз улетел в кювет, лежит колесами в небо (видео)

Источник фото: скрин видео svodka25

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщают «Вести:Приморье». В районе поворота на поселок Ясное водитель большегруза не справился с управлением и улетел в кювет.

На кадрах видно, как большегруз пытаются вытащить из «плена». Рядом стоят еще несколько таких же огромных машин. Автор видео предположил, что это было столкновение «влобовую».

Детали аварии уточняются.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме