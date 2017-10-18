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"Мягкого облачка малышу...": рысенка не смогли спасти в Приморье

"Мягкого облачка малышу...": рысенка не смогли спасти в Приморье

Источник фото: siberiantiger_center

Котёнок рыси умер центре реабилитации диких животных в Приморье. К сожалению, специалистам не удалось справиться с последствиями сильного истощения рысенка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на siberiantiger_center, котенок рыси в тяжелом состоянии попал в центр реабилитации диких животных "Тигр" четыре дня назад. Специалисты при первом осмотре обратили на внимание на сильное истощение животного и сразу заявили, что не делают никаких прогозов, но пострадаются спасти рысенка. 

И вот сегодня стало известно, что рысенок умер.
 


 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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