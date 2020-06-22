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73 новых случая коронавируса выявлено в Приморье за минувшие сутки

73 новых случая коронавируса выявлено в Приморье за минувшие сутки

73 новых случая коронавируса выявлено в Приморье за минувшие сутки. Нарастающим итогом в крае подтверждено 10137 случаев COVID-19. С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 107 летельных случаев. По данным на 7 сентября, с заболеванием успешно справились 8433 человека.

В Приморье действует режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. Жителям края предписано соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться социальной дистанции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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