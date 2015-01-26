ГИБДД обратилась к владивостокцам в связи с приближением тайфуна "Хайшен"

В дальневосточной столице начались осадки в виде дождя, в связи с чем возможно осложнение дорожной обстановки. Вероятен резкий подъём воды в реках, паводок, подтопления дорог.

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Владивостока обращает внимание водителей на важность обязательного соблюдения безопасного скоростного режима.

Необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов и мест массового пребывания людей.

В непогоду во время ливня скорость следует снижать до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (зонт, капюшон, поднятый воротник и т.д.), что может привести к дорожному происшествию.

В таких погодных условиях пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге:

- быть максимально бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;

- при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

- отдавать предпочтение одежде со световозвращающими элементами.

Родителям необходимо позаботиться о безопасности своих детей: цветовая гамма одежды в ненастную погоду должна быть яркой и содержать в себе световозвращающие элементы.

Помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии значительно увеличивается.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения: от этого напрямую зависят их жизнь и здоровье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]