На юге Приморье уже выпало 16 мм осадков, но основной удар "Хайшена" еще впереди

В понедельник ночью Приморский край начала накрывать облачность, связанная с тайфуном «Хайшен». На юге Приморья начались дожди, к утру выпало от 1 до 16 мм осадков. На остальной территории края пока обошлось без осадков. Ночная температура воздуха оставалась в тех же пределах: +10...+18 °С.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода", сегодня, 7 сентября, днем погоду в Приморье будет определять северо-восточная периферия тайфуна «Хайшен», который приближается со стороны Корейского полуострова. Интенсивность дождей увеличится и они охватят большую территорию края. Температура воздуха из-за дождей немного понизится.

Во вторник, 8 сентбяря, тайфун «Хайшен» переместится на Китай и станет смещаться над его территорией, на расстоянии около 300 — 400 км от западных границ Приморского края. Его влияние на погоду края будет более значительным. Пройдут дожди, местами сильные. При прохождении тайфуна на наиболее близком расстоянии от территории края ветер усилится до 15...24 м/с, на южном побережье порывами до 25...32 м/с. Минимальная температура повысится, максимальная понизится на 1 – 3 градуса и составит +19...+27 °С.

Во Владивостоке небольшой дождь начался в понедельник ночью, температура воздуха составила +17 °C. Сегодня во Владивостоке облачно, дождь, временами сильный. Ветер северный умеренный, вечером юго-восточный сильный. Прохладно, температура +17...+20 °C. Во вторник, 8 сентября, сохранится ненастная погода. Временами дождь. Ветер усилится до 20...27 м/c, порывами до 30 – 32 м/с. Температурный фон существенно не изменится: +17...+19 °С ночью, +19...+21 °С днем.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]