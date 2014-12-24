Владивосток - нелучший город для карьерного роста

В рейтинге лучших городов для построения карьеры-2020 Владивосток занял семнадцатое место, - сообщает "Вести: Приморье".

Нелучший год для карьеры: практически во всех мегаполисах снизилось число жителей, называющих свой город лучшим для карьерного роста. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, где в России лучшие перспективы повышения по службе. В опросе приняли участие по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 300 жителей городов-миллионников и полумиллионников.

В рейтинге лучших городов для карьеры-2020 тройку лидеров покинула Тюмень, уступив Казани. На первом же месте по-прежнему Москва: 7 из 10 жителей назвали ее городом карьерных возможностей. На второй строке — Санкт-Петербург с 67% голосов. На третьей — столица Татарстана (54%). Тюмень в 2020 году на четвертой строке (53%), обогнав Екатеринбург (52%) и Краснодар (50%). Владивосток с 36% занимает семнадцатое место рейтинга.

Самые низкие оценки карьерных возможностей дали жители Волгограда (15%), Тольятти и Омска (по 17%).

По сравнению с рейтингом лучших городов для карьеры-2018, оценки перспектив роста по службе снизились практически во всех мегаполисах. Так, Тюмень потеряла пятую часть голосов (66% два года назад и 53% сегодня), оценки карьерных перспектив в Астрахани, бывшие и так одними из самых низких, снизились на четверть (25 и 19% соответственно).

Стабильность в коронакризис продемонстрировали Набережные Челны и Ижевск, сохранив позиции «середнячков» рейтинга со стабильными оценками карьерных перспектив (по 35% сегодня, 34 и 35% соответственно в 2018 году).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]