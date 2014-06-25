Оплату комиссионных банкам возложили на потребителя коммунальных услуг

С октября 2020 г. потребителям при расчете за теплоэнергию придется оплачивать комиссионное вознаграждение банку или другим платежным агентам, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО "ДГК".

С 13 сентября 2020 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 05.09.2019 №1164, в соответствии с которым не допускается включение в тариф затрат на выплату комиссионного вознаграждения банковским и платежным агентам при оплате за коммунальные услуги. По решению региональных регулирующих органов начиная с октября 2020 года затраты на выплату комиссионного вознаграждения банкам и агентам, через которых потребитель проводит платеж за услуги теплоснабжения, были исключены из тарифа.

В связи с этим АО «Дальневосточная генерирующая компания» сегодня, 7 сентября, уведомило своих потребителей о том, что с октября 2020 года при оплате коммунальных услуг через банковских и платёжных агентов потребитель будет самостоятельно оплачивать услуги операторов по приему платежей и переводу денежных средств.

"Если раньше при оплате квитанций за тепло и горячую воду затраты на вознаграждение агентам были включены в тариф и Дальневосточная генерирующая компания оплачивала вознаграждение агентам самостоятельно, то с октября 2020 года энергетики лишены финансовых источников и теперь потребители будут напрямую платить комиссию банкам и агентам» , - пояснил заместитель генерального директора по сбыту АО «ДГК» Дмитрий Богдановский.

Размер комиссии при этом устанавливается самостоятельно платежными агентами /банками.

В случае возникновения вопросов по начислению платы за услуги отопления и горячего водоснабжения, можно обратиться по телефону Единой линии 8 800-234-7-777 или по телефонам, указанным в квитанции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]