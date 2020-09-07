Что за "зверь": Сеть обсуждает морское существо, выброшенное на берег Приморья

Тайфун "Майсак" продолжает знакомить приморцев с морскими обитателями. Одного из них выбросило на берег стихией. Видео было размещено в социальной сети. Пользователи гадают, что же это за существо?

Одна из подписчиц поведала, что это криптохитон Стеллера. (лат. Cryptochiton stelleri) — вид панцирных моллюсков из семейства Acanthochitonidae, единственный в роде криптохитонов. Является самым крупным представителем семейства, длина тела может достигать до 36 см, а максимальная масса — около 2 кг.

Криптохитон Стеллера распространен от Японского до Берингова моря и от Аляски до Калифорнии. Обитает от литорали до глубины 600 м на каменистых и скалистых грунтах. В Китае и Японии употребляется в пищу.

Напомним, ранее сообщалось, что на берег Приморья выбросило огромное количество морских червей.

Видео - irecommend_vdk





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]