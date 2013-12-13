В России может прибавиться "Ветеранов труда"

Людям, долгое время работавшим на Крайнем Севере или в приравненных к нему местностях, предлагают присваивать звание «Ветеран труда», даже если у них нет министерских грамот или медалей. Для этого мужчинам надо будет иметь трудовой стаж 35 лет, а женщинам — 30. Соответствующий законопроект парламентарии планируют рассмотреть в сентябре и, если его примут, новшество может коснуться жителей 23 регионов, - сообщает "Парламентская газета".

В думской фракции ЛДПР предлагают пойти дальше и вносят законопроект, который даёт право получить звание «Ветеран труда» всем гражданам, рабочий стаж которых составляет 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

В настоящее время почётное звание «Ветеран труда» присваивают с 1995 года. Чтобы его получить, у женщин должен быть трудовой стаж не менее 20 лет, у мужчин — 25 или выслуга лет, необходимая для назначения пенсии, а также особые трудовые заслуги, которые обязательно должны быть подтверждены одной из наград, перечисленных в Законе «О ветеранах». Это орден, медаль или почётное звание СССР или РФ, почётная грамота или благодарность президента или же знак отличия, выданный профильным федеральным министерством, службой или агентством.

Каждый орган исполнительной власти имеет только один знак отличия, который даёт право на присвоение звания «Ветеран труда». Например, Минздрав и Минкультуры выдают врачам и деятелям искусства почётные грамоты, а Минтранс — нагрудный знак «Почётный работник транспорта России». Получить звание, не имея каких-либо наград, могут только те, кто начал работать ещё ребёнком в период Великой Отечественной войны и имеет стаж не меньше 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Кроме этого, в субъектах имеют право выдавать удостоверения ветерана регионального значения, например «Ветеран труда в городе Москве». Но, став региональным ветераном труда, при переезде в другой край или область человек теряет право на льготы, которые имел на своей малой родине.

Ветеран труда, получивший удостоверение федерального значения, имеет право на льготы, вид и размер которых устанавливает руководство того региона, где он живет.

По Закону «О ветеранах» на федеральном уровне положено:

пенсионное обеспечение, денежные пособия;

получение ежемесячной денежной выплаты;

предоставление жилых помещений;

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи.

Конкретные суммы и варианты предоставления льгот зависят от региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]