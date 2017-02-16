Очередной подарок жителям Находки преподнесла компания "Терминал Астафьева"

Двадцать восемь новых окон и балконов радуют очередные семьи в Находке. Их получили вошедшие в очередной этап программы улучшения жилищных условий, которую третий год проводит «Терминал Астафьева», установивший за это время уже больше сотни новых конструкций. Не забывают портовики и свои подшефные школы. К этому учебному году они приготовили необычные подарки.

Портовики «Терминала Астафьева» ежегодно оказывают спонсорскую помощь подшефным школам. Учебники, канцелярские принадлежности - главные атрибуты учебного процесса. Но в этот раз они подарили самое необходимое в это сложное время.



Александр Ганин, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева»:

"Прошу принять в дар от «Терминала Астафьева», в рамках оказания спонсорской помощи. В этот раз более актуальные — это бесконтактные термометры, перчатки и дозаторы для дезинфекции рук".

Для школ это ценный подарок, который позволит учить детей очно.

Гульнара Гасанова, исполняющий обязанности директора МБОУ «СОШ №1 «Полюс»:

"Мне хотелось бы поблагодарить наших шефов, которые нам оказали очень ценную помощь, для организации работы школы, в столь сложный период этой коронавирусной инфекции".

Татьяна Храмова, заместитель директора МБОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» по учебно-воспитательной работе:

"В наше время это значимая помощь для школы. Чтобы дети были здоровы, чтобы учебный процесс проходил в очном режиме, чтобы дети не перешли на дистанционный режим обучения. Поэтому мы за то, чтобы наши дети были здоровы, сидели за партой, чтобы учебный процесс осуществлялся полностью".

Свою социальную программу для жителей Находки терминал реализует уже третий год. В квартирах жителей микрорайона на мысе Астафьева уже установили сотню новых окон и балконов. Ольга Прима даже не мечтала о таком. Теперь когда она смотрит на свой балкон с её лица не сходит улыбка.

Ольга Прима, житель мкр «Астафьева» г. Находка:

"Позвонили, сделали: «Вот когда Вы свободны?» Всё пришли, сделали. Договорились о встрече. И всё. Теперь у меня новые окна.



В сжатые сроки они помогают остро нуждающимся. Так, в течении недели, они поставили окна и балкон молодому человеку, который получил квартиру по государственной программе обеспечения жильём сирот.

Галина Константинова, житель мкр «Астафьева» г. Находка:

"Я с ним разговаривала, он: «Ну, скажите от меня спасибо! И директору скажите». И от меня хочу сказать спасибо".

Новые окна и балконы, помощь подшефным школам – лишь часть той работы, которую «Терминал Астафьева» планирует выполнить в рамках подписанного с главой Находки соглашения о сотрудничестве. Компания продолжит выделять средства на реализацию социальных и экологических программ в создании комфортной среды жителям портового города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]