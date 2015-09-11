Приморец въехал на машине на крыльцо магазина и спровоцировал конфликт с полицейскими

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о том, что водитель автомашины "Ниссан Лаурель", заехав на крыльцо торгового центра, расположенного по улице 1-Рабочая, перегородил вход в магазин. По указанному адресу прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Артему, полицейские обратились к водителю "Ниссана" с требованием убрать транспортное средство, оставленное в неположенном месте. Однако водитель и пассажир иномарки ответили агрессией и, провоцируя конфликт, стали выражаться грубой нецензурной бранью.

Согласно статье 21 Закона «О полиции», в отношении правонарушителей были применены спецсредства (наручники). Граждан доставили в отдел полиции для разбирательства.

Установлено, что за рулем машины находился 28-летний житель Артема. В текущем году мужчину девять раз привлекали к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения. А в мае 2020 года решением суда он был лишен права управления транспортным средством за езду в пьяном виде.

В отношении водителя автомашины "Ниссан Лаурель" составлен административный протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

Также в отношении водителя иномарки и его 27-летнего приятеля составлены административные материалы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Мировым судом обоим назначено наказание в виде административного штрафа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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