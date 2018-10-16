Бензин или суррогат: Требование к торговле на АЗС ужесточат

В России намерены запретить торговлю всеми видами неавтомобильного топлива на АЗС, в том числе судовым и печным, сообщают «Вести:Приморье».

Минпромторг при участии Росстандарта разработал проект постановления правительства, разрешающий c 1 января 2021 года продажу на АЗС только автомобильного бензина и дизельного топлива. С документом ознакомились «Известия».

Сейчас подобных ограничений в стране нет. Водители зачастую знают, что заправляются судовым топливом, но делают это в целях экономии.

Сейчас в России отсутствует прямой запрет на продажу судового и печного топлива на АЗС. Правила розничной торговли в РФ регулируются постановлением правительства от 19 января 1998 года, оно утрачивает силу 1 января 2021 года.

Теперь же регулирование могут ужесточить. Минпромторг подготовил новый проект постановления правительства, вскоре он может быть рассмотрен кабмином. Среди прочих положений в нем указано требование к торговле на АЗС, согласно которому на заправках «допускается продажа только автомобильного бензина и дизельного топлива».

Предложение в первую очередь направлено на защиту от деятельности недобросовестных организаций. Некоторые недобросовестные предприниматели идут на мошеннические схемы, подделывают документацию на нефтебазах и продают неавтомобильное топливо под видом дизеля.

— В итоге государство теряет неуплаченный акциз, а потребитель рискует своим автомобилем, — отметил вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев.

Судовое топливо отличается от дизельного (ДТ) прежде всего более высоким содержанием серы.

«Честные» суррогаты сознательно приобретаются определенными группами конечных потребителей вместо регламентного топлива — ДТ класса 5, поскольку их устраивает не только более низкая цена (литр в среднем стоит 35 рублей. — «Известия»), но и потребительские характеристики этих заменителей, — объяснил генеральный директор ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов.

Спрос на рынке ДТ на 56% различными автотранспортными средствами — от легковых машин до фур и тракторов. При этом только 11% из них соответствует нормам Евро-5. Следовательно, по словам эксперта, 89% в топливе такого стандарта пока не нуждается.

Из-за того, что судовое топливо содержит большое количество серы, сгорая при движении автомобиля, оно существенно загрязняет окружающую среду.

Врач-пульмонолог клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин уточнил, что при повышенной концентрации серы в воздухе в первую очередь будут страдать люди, имеющие хронические заболевания легких.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]