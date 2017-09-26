Дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Сегодня, 10 сентября, из Хабаровского края переместится атмосферный фронт и далее будет смещаться над Приморьем в южном направлении, вызывая на своем пути дожди разной интенсивности, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Примпогоду».

Сначала осадки начнутся на севере края, затем постепенно распространятся и на остальную территорию. Максимальные температуры существенно не изменятся. За атмосферным фронтом начнет вторгаться гребень якутского антициклона и в пятницу, 11 сентября, дожди пойдут на убыль и сохранятся только местами.

С гребнем антициклона придет прохладная воздушная масса, температурный фон понизится на 1 – 5 градусов: ночью +5...+11 °С, днем +18...+23 °С.

В пятницу, 11 сентября, во Владивостоке будет преимущественно облачно, пройдет дождь. Ветер перейдет к северному направлению и усилится. Ночная температура понизится незначительно, а дневная станет ниже на 2 – 4 градуса и составит +18...+20 °С.

В субботу возможен небольшой дождь, с вероятностью до 40%. Ветер будет умеренным 9-14 м/с, порывы могут достигать 20 м/с. Температурный фон 14 - 19 °С.

Однако, rp5 уточняет, что в ночь на пятницу, 11 сентября, с 01 до 03 часов пройдет ливневый дождь. За три часа выпадет около 5 мм осадков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]