«Фактически, это новый сбор»: в России вводят новый налог - на всё

Российские предприниматели столкнутся с новым обременением, которое окрестили «налогом на всё». Так бизнес называет систему маркировки товаров. Маркировать будут питьевую воду, молоко и алкоголь, а через четыре года — вообще все виды товаров, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

Система маркировки товаров «Честный знак» начала вводиться в России с 2016 года. На меховые изделия, табачную продукцию, обувь и лекарства стали наноситься марки с кодами, которые позволяют отследить путь товара от завода до потребителя. 9 сентября на совещании правительства РФ с президентом Владимиром Путиным министр промышленности Денис Мантуров заявил о планах увеличить масштабы маркировки. До конца года в систему будут включены фототовары, шины и парфюмерия. А после 2021-го — легкая промышленность, молочная продукция и, возможно, питьевая упакованная вода.

«Из незатронутых категорий товаров считаю важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особо подвержена фальсификату и контрафакту. Предлагаю начать с пива и масштабировать технологию на другие алкогольные напитки», — сказал Мантуров.

С 2024 года система должна охватить все товарные группы. Пользу от технологии министр объяснил тем, что она позволяет вывести из тени значительные доли рынков. К примеру, после введения маркировки табачной продукции в стране неожиданно появилось 10 новых производителей, а поступления в бюджет увеличились на 54 млрд рублей. «Вряд ли это можно объяснить инвестиционным бумом, — сказал Мантуров. — Маркировка помогла увидеть и глубину внутреннего рынка обуви. Он оценивался в 400 млн пар, а в результате с начала года в оборот введено более 1,3 млрд пар обуви».

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев рассказал, что благодаря маркировочной системе в городах действительно почти не осталось «серых» розничных точек, реализующих табачную продукцию: «Система в этом плане продвинута, продавцы не могут торговать мимо кассы».

Но в бизнес-среде расширение системы связывают с новыми расходами для предпринимателей. Глава Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич в разговоре сравнил внедрение механизмов с введением нового налога на самые разные группы товаров.

Дело в том, что марка для каждой единицы продукции стоит до 50 копеек (коды выпускает «Центр развития перспективных технологий», 50% которого принадлежит компании «Петер-Сервис», входящей в USM Holdings Алишера Усманова, и еще по 25% — Ростеху и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого). «Фактически, это новый сбор. Чтобы не вводить новые налоги, власть придумала много различных сборов, которые при этом необходимо регулярно оплачивать. Проблема в том, что когда их масса, то они становятся значительной прибавкой к налоговому бремени», — заявил агентству Бунич.

При этом предложенная Мантуровым технология соответствует европейским стандартам ведения бизнеса, согласился член президиума Ассоциации молодых предпринимателей России Александр Толстых. Для успешного внедрения системы российских предпринимателей необходимо замотивировать на изменения новыми льготами, полагает эксперт: «При введении тех или иных регламентных требований важно предлагать и встречные решения, которые могли бы облегчить жизнь малому и среднему бизнесу. В первую очередь — это доступ к льготным кредитным ресурсам».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]