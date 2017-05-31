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Сегодня, 10:04

Циклон окажет влияние только на половину Приморья

Циклон окажет влияние только на половину Приморья

В ближайшие выходные по погодным условиям Приморский край будет разделен на две части.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в северной половине антициклон обусловит спокойную и без осадков погоду. Минимальная температура составит +1...+9 °С, днем при переменной облачности воздух прогреется до +19...+25 °С.

Южная половина Приморья окажется в зоне влияния тропосферного циклона. Будет облачно, временами пройдет дождь разной интенсивности. Ночная температура на 2 – 5 градуса выше, а максимальная на 1 – 3 градуса ниже, по сравнению с севером: +3...+14 °С ночью и +18...+22 °С днем.

Во Владивостоке во вторые выходные сентября будет преимущественно облачно. Также возможен дождь. Ночью +12...+15 °С, днем +18...+21 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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