Новости Общество Происшествия
Сегодня, 11:19

68 новых случаев COVID-19 выявлено в Приморском крае

68 новых случаев COVID-19 выявлено в Приморском крае

68 новых случаев COVID-19 выявлено в Приморском крае за минувшие сутки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство края. По данным на 11 сентября в крае подтверждено 10422 заболевших коронавирусной инфекцией. 

За сутки новых летальных случаев не зарегистрировано. С начала эпидемии  в Приморье погибли от COVID-19 109 человек , 8766 - уже выздоовели и выписаны из больниц.

С начала эпидемии в Приморском крае проведено 317474 на коронавирус.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме