68 новых случаев COVID-19 выявлено в Приморском крае за минувшие сутки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство края. По данным на 11 сентября в крае подтверждено 10422 заболевших коронавирусной инфекцией.

За сутки новых летальных случаев не зарегистрировано. С начала эпидемии в Приморье погибли от COVID-19 109 человек , 8766 - уже выздоовели и выписаны из больниц.

С начала эпидемии в Приморском крае проведено 317474 на коронавирус.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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