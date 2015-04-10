Врачам скорой помощи разрешат оказывать помощь гражданам без согласия пациента

Кабмин одобрил законопроект, разрешающий врачам "скорой" оказывать помощь гражданам без оформления письменного согласия, сообает "Вести: Приморье" . В связи с этим документ вынесен на рассмотрение нижней палатой парламента. Об этом сообщили в Комитете Госдумы по охране здоровья.

Как сообщает "РГ" со ссылкой на Минздрав, сейчас согласие от граждан требуется при любом медицинском вмешательстве. Оно подписывается им самостоятельно или его законным представителем, если речь идет о ребенке или человеке с инвалидностью.

Под самим медицинским вмешательством подразумевается практически любое действие медработника, включая опрос, осмотр, всевозможные манипуляции по отношению к пациенту. Только в исключительных случаях при состоянии здоровья человека, угрожающем его жизни, врач может принять решение самостоятельно.

Один из инициаторов законопроекта - глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что процедура получения от пациента согласия на медпомощь от бригад "скорой" должна быть упрощена: это гарантирует получение своевременной и качественной медпомощи.

При этом парламентарий подчеркивает, что отказ от нее должен оформляться в письменной форме, что предусмотрено законопроектом.

В Комитете Госдумы по охране здоровья также отмечают, что работники "скорой" часто сталкиваются с ситуациями, когда получить письменное согласие от человека на оказание медицинской помощи практически невозможно. Причиной этому может быть отсутствие на месте законного представителя несовершеннолетнего пациента или состояние психологического стресса граждан, учитывая, что время контакта с пациентом у "скорой" ограничено.

В случае принятия предлагаемых поправок в Закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" у медицинских работников "скорой помощи" появится возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно. Правительство России поддерживает законопроект с учетом определенных доработок ко второму чтению.

Законопроектом предлагается устранить законодательный пробел: включить врачей "скорой помощи" в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина в связи с его неспособностью выразить свою волю. При этом предполагается, что оформляться в письменном виде будет только отказ от получения медицинской помощи.

Госдума планирует рассмотреть законопроект в осеннюю сессию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]