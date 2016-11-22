Первые заморозки ударили в дальневосточных регионах

Сегодня, 11 сентября, мощный и обширный антициклон контролирует погодные условия большей территории Дальневосточного региона.

Он обусловил спокойную преимущественно без осадков погоду в Магаданской и Амурской областях, северо-востоке Китая и на Сахалине, на большей территории Хабаровского края и Республики Саха. В ночные часы в этих районах прочно установились низкие температуры, местами столбики термометров опускаются до 0...6 градусов мороза.

В Приморском крае и на Камчатке отмечается рост атмосферного давления, в большинстве районов без осадков. Небольшой дождь отмечается только местами. Корейский полуостров и Японские острова оказались на пути смещения атмосферных фронтов, в регионе временами идет дождь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]