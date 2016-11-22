Новости Общество
Вчера, 22:00

Первые заморозки ударили в дальневосточных регионах

Первые заморозки ударили в дальневосточных регионах

Сегодня, 11 сентября, мощный и обширный антициклон контролирует погодные условия большей территории Дальневосточного региона.

Он обусловил спокойную преимущественно без осадков погоду в Магаданской и Амурской областях, северо-востоке Китая и на Сахалине, на большей территории Хабаровского края и Республики Саха. В ночные часы в этих районах прочно установились низкие температуры, местами столбики термометров опускаются до 0...6 градусов мороза.

В Приморском крае и на Камчатке отмечается рост атмосферного давления, в большинстве районов без осадков. Небольшой дождь отмечается только местами. Корейский полуостров и Японские острова оказались на пути смещения атмосферных фронтов, в регионе временами идет дождь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме