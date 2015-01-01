Дачному экспрессу из Кипарисово добавили остановку.

По вашим просьбам приморцев, с 12 сентября пригородный электропоезд №6382, сообщением «Кипарисово – М.Чуркин», который курсирует по выходным дням в режиме экспресса, будет останавливаться на станции Океанская, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО "Экспресс Приморья".

Время прибытия на Океанскую - 20 часов 26 минут.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]