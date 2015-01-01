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Дачному экспрессу из Кипарисово добавили остановку

Дачному экспрессу из Кипарисово добавили остановку

Дачному экспрессу из Кипарисово добавили остановку.

По вашим просьбам приморцев, с 12 сентября пригородный электропоезд №6382, сообщением «Кипарисово – М.Чуркин», который курсирует по выходным дням в режиме экспресса, будет останавливаться на станции Океанская, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО "Экспресс Приморья".

Время прибытия на Океанскую - 20 часов 26 минут.  

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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