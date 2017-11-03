28,5 тысяч рублей в месяц: россияне оценили идею ввести минимальный гарантированный доход для всех граждан

Дмитрий Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход — фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства, независимо от рода их деятельности, социального и экономического положения. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил отношение россиян к подобной идее. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 340 населенных пунктов страны.

По мнению россиян, минимальный гарантированный доход должен составить 28,5 тысяч рублей в месяц.

Оценивая предложение Дмитрия Медведева о введении минимального гарантированного дохода, 68% россиян поддерживают идею экс-премьера. 8% против: «Не хочу, чтобы на уплаченные мной налоги кормили тунеядцев!»; «Лучше снизить налоги и коммунальные платежи»; «Трудоспособные должны зарабатывать сами»; «Сначала нужно с пенсиями разобраться: старики не живут, а выживают». 24% затруднились с ответом: «Лучше пусть искоренят неравенство»; «Богатым выплаты не нужны».

Мужчины говорят о необходимости введения фиксированных ежемесячных выплат чаще женщин: 70 и 65% соответственно. Больше всего же сторонников инициативы — среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. (74%).

В среднем россияне хотели бы получать 28500 руб. в качестве фиксированной ежемесячной выплаты. Интересно, что в начале июня схожую идею о введении базового безусловного дохода поддерживало такое же число россиян (67%), но средняя желаемая сумма была ниже — 25000 руб. в месяц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]