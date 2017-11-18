Школьница пропала в Приморье

В Приморье пропал подросток - Илона Олеговна Песчаскина, 2006 г.р., которая проживает в с. Суражевка Приморский край.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus, 11 сентября 2020 года она ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-167 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-каштановые длинной ниже плеч.

Особые приметы: пирсинг в носу.

Была одета: белая кофта с рюшами, чёрные кожаные шорты, чёрные капроновые колготки, светло-розовые кроссовки, чёрный пиджак.

При себе имела: синюю сумку.

Если вам известно о местонахождении подростка, просим позвонить по телефону:

8 924 254-54-26.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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