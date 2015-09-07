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Экстремальный прыжок с Русского моста попал на видео

Экстремальный прыжок с Русского моста попал на видео

Экстремала привез на Русский мост белый автомобиль. Мужчина перелез через леера и совершил прыжок с моста, - сообщает "Вести: Приморье".

К счастью, у него был парашют. И экстремал остался жив.

Видео две недели назад выложили в социальную сеть.

 

Видео - farpostru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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