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Экстремальный прыжок с Русского моста попал на видео
Экстремала привез на Русский мост белый автомобиль. Мужчина перелез через леера и совершил прыжок с моста, - сообщает "Вести: Приморье".
К счастью, у него был парашют. И экстремал остался жив.
Видео две недели назад выложили в социальную сеть.
Видео - farpostru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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