Минимум – 5 лет: Олег Кожемяко определил срок службы отремонтированным дорогам

Паводковая обстановка в районах Приморского края преимущественно улучшается – уровень воды в реках падает, на ранее затопленных территориях устраняют последствия удара стихии. Главы районов в ходе заседания оперативного штаба доложили губернатору Приморского края Олегу Кожемяко о ходе аварийно-восстановительных работ, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Так, практически восстановлен проезд к ранее отрезанным населенным пунктам в Ханкайском округе Приморья. Уже есть стабильная связь с селом Дворянка, можно проехать к селу Комиссарово. Труднодоступным остается село Мельгуновка, но в случае необходимости и до этого населенного пункта можно добраться на технике высокой проходимости.

Дорожные службы продолжают работать на всех ранее подтопленных участках дорог – специалисты восстанавливают дорожное полотно и укладывают водопропускные трубы.

В Хасанском районе Приморья переселяют людей, проживавших в разрушенных тайфуном «Майсак» домах в поселке Зарубино. Пострадавшим гражданам предоставят сертификаты на жилье.

Кроме того, в течение трех дней Примавтодор начнет ремонт затопленной дороги к селу Гвоздево. Специалисты проводят расчеты, на какую высоту необходимо поднять дорожное полотно, чтобы в дальнейшем переливы воды не повторялись и транспортное сообщение с селом было стабильным.

Губернатор Приморья отметил, что дороги в регионе должны ремонтироваться так, чтобы в случае повторных ударов стихии происшествия на них не повторялись.

«Работы должны выполняться качественно, так, чтобы как минимум пять лет дороги простояли, невзирая ни на какие штормы. Необходимые средства найдем для ремонта как краевых, так и муниципальных дорог», – заявил Олег Кожемяко.

Отмечено, что осложнилась паводковая обстановка в Анучинском округе, где в прошлые сутки выпали сильные осадки. Поднялся и продолжает расти уровень воды в реке Арсеньевка, создается угроза подтопления сельхозугодий. Из-за повреждения моста нет транспортного сообщения с поселками Веселый и Скворцово. Оперативные службы контролируют ситуацию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]