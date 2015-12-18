Пустая в море: В Приморье ищут хозяина дрейфующей находки

В районе Большого Камня, в бухте Андреево, очевидцев заинтересовала пустая лодка, сообщают «Вести:Приморье». Автор видео утверждает, что лодка дрейфует весь день.

В комментариях отметили, что хозяин может быть рядом.

«Никто не терял лодку? (или человека) весь день дрейфует бухте?», «Может там ихтиандр по дну шныряет», «Он там , рядом возможно. Параллельно дну шныряет. Лодка на якоре стоит», «Плавсредство должно иметь номер...по нему и искать, через МЧС».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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