Две дамы справили нужду в лифте и прославились в Сети (видео)

Две девушки попали в поле зрения камеры за непристойным занятием в лифте, сообщают «Вести:Приморье».

Вероятно, они очень хотели справить нужду. Недолго думая, решили, что лифт в многоэтажке - подходящее для этого место. Вот только дамочки не подумали, что здесь может быть установлена камера. Слава пришла, теперь они популярны!

«Вот так живёшь себе и не знаешь, откуда слава и популярность прилетят», «Фу, как мерзко это смотреть», отметили в комментариях.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, странное поведение молодого человека в подъезде многоэтажки снял на видео очевидец.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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