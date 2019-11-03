Погибла под колёсами поезда: Олег Кожемяко рассказал о трагедии с любимицей семьи

На своей странице в instagram губернатор Олег Кожемяко рассказал о трагедии, которая произошла в его семье, сообщают «Вести:Приморье».

«Друзья, спасибо всем, кто помогал в поисках нашей Юки. К сожалению, она погибла под колёсами поезда. Для нас это большая потеря, но жизнь продолжается, растут щенки Юки. Одного мы точно оставим себе. Берегите своих питомцев», отметил Олег Кожемяко.

Напомним, три дня назад губернатор также обратился к жителям Приморья с просьбой помочь в поиске его пропавшей собаки.

"Друзья, в эту субботу, пока был в командировке по краю, пропала моя собака - породы акита ину рыжего окраса по кличке Юка. Потерялась в районе станции Санаторной. Если вдруг найдёте ее или знаете о местонахождении моей любимицы, пишите в Директ. Буду вам очень благодарен!", - сообщил губернатор.

Также Олег Кожемяко попросил приморцев распространить данное сообщение на своих страницах в Сети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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