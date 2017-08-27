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Вчера, 23:07

Десятки тысяч владивостокцев без холодной воды (список адресов)

Десятки тысяч владивостокцев без холодной воды (список адресов)

В среду, 16 сентября, КГУП «Приморский водоканал» будет вести плановые ремонтные работы на сети холодного водоснабжения. Из-за этого без холодной воды останутся более 120 домов во Фрунзенском районе Владивостока.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света», водоснабжение будет ограничено с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:

Алеутская ул., 10а, 11, 13, 15;

Арсеньева ул., 2, 2 стр. 4, 4, 4а, 5, 5а, 5-б, 5в, 6, 6а, 6-б, 7а, 7-б, 7в, 8, 9/13, 11, 15/2, 15/3, 17;

Бестужева ул., 13, 15, 15а, 19, 20, 20 стр. 1, 21, 21а, 21-б, 22, 22-б, 22 стр. 1, 23, 24, 24а, 24-б, 26а, 28, 29, 31, 32, 35, 35а, 35-б, 36/38, 37, 40, 40а, 42, 46;

Верхнепортовая ул., 20;

Захарова ул., 5, 5а;

Морская 1-я ул., 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10в, 11, 11в, 12, 12/23, 13, 14/6, 14/4, 14/5, 14/3, 14/2, 14а, 15, 16, 16/4, 16а, 16в;

Посьетская ул., 3а, 5, 6, 6а, 9, 9а, 10, 11, 11 стр. 1, 13, 14, 15, 15 стр. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 21 стр. 3, 21 стр. 2, 22, 23, 23а, 23 стр. 1, 23а стр. 2, 24, 24 стр. 2, 25, 27, 27 стр. 2, 28, 28а, 28-б, 29, 29-б, 29а, 31, 31а, 32, 34, 36, 37г, 38;

Станюковича ул., 28, 28а;

Трудовой переулок, 1а, 4.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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