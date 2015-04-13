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Госдума приняла закон, который позволит налоговикам идентифицировать клиентов казино

Госдума приняла закон, который позволит налоговикам идентифицировать клиентов казино

Источник фото: Справедливо онлайн

Госдума приняла закон, который позволит налоговикам идентифицировать клиентов казино, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ".

Принятие поправок позволит лучше контролировать поступление налоговых платежей с доходов граждан в виде выигрышей в казино и залах игровых автоматов. В кассовом чеке или бланке строгой отчетности теперь необходимо будет указывать ФИО, паспортные данные клиента или его ИНН. Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после официальной публикации.

Между тем с 1 января налоговая база по НДФЛ в отношении выигрышей, полученных в казино и залах игровых автоматов, определяется как положительная разница между полученными и уплаченными за фишки денежными средствами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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