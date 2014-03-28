Полицейский в Приморье "крышевал" предпринимателя: предстоит суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по городу Артему. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за попустительство по службе, за незаконное бездействие, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в 2017 году обвиняемый дважды обнаружил в магазине на улице 1-й Солнечной в городе Артеме незаконную реализацию алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в связи с чем каждый раз составлял в отношении предпринимателя административный протокол по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена).

В марте 2018 года он снова пришел в магазин и, зная, что в магазине отсутствуют необходимые документы, предложил предпринимателю ежемесячно передавать взятку за так называемое «крышевание», то есть не составление административных протоколов за выявленные нарушения. В зависимости от времени года обвиняемый потребовал от предпрнимателя передавать ему денежные средства 10 000 и 20 000 рублей ежемесячно. Так продолжалось до 6 июля 2020 года. В этот день обвиняемый, находясь на автомобильной парковке гипермаркета на улице Гагарина в городе Артеме, снова получил взятку от предпринимателя за несоставление административного протокола. В момент передачи денег он был задержан правоохранительными органами.

Таким образом, в период времени с апреля 2018 года по июль 2020 года обвиняемый получил от предпринимателя взятку на общую сумму 430 000 рублей.

Преступление было выявлено при взаимодействии сотрудников Следственного комитета и ФСБ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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