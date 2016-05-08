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Машина такси попала в жесткое ДТП по дороге в аэропорт Владивостока
16 сентября автомобиль "Тойота Приус" таксомоторной компании столкнулся с крупногабаритным транспортом на аэропортовской трассе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125ru.
Удар пришелся на пассажирскую сторону такси. Машина получила значительную деформацию. О пострадавших не сообщается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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