Новости Общество Видео
Сегодня, 18:39

Новый вид железнодорожного транспорта замечен в Приморье

Новый вид железнодорожного транспорта замечен в Приморье

Новый вид железнодорожного транспорта встретили приморцы в Большом Камне, - сообащет "Вести: Приморье".

Автолюбители остановились перед железнодорожным переездом, где уже стоял грузовик, предполагая, что пропускают поезд. Но, к их удивлению, вместо поезда через переезд проследовал автомобиль со спецустройством для движения по рельсам.

Видео диковинного транспорта появилось в социальной сети. 

 

Видео - newsnhk

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме