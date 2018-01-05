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Новый вид железнодорожного транспорта замечен в Приморье
Новый вид железнодорожного транспорта встретили приморцы в Большом Камне, - сообащет "Вести: Приморье".
Автолюбители остановились перед железнодорожным переездом, где уже стоял грузовик, предполагая, что пропускают поезд. Но, к их удивлению, вместо поезда через переезд проследовал автомобиль со спецустройством для движения по рельсам.
Видео диковинного транспорта появилось в социальной сети.
Видео - newsnhk
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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