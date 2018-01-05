Новый вид железнодорожного транспорта замечен в Приморье

Новый вид железнодорожного транспорта встретили приморцы в Большом Камне, - сообащет "Вести: Приморье".

Автолюбители остановились перед железнодорожным переездом, где уже стоял грузовик, предполагая, что пропускают поезд. Но, к их удивлению, вместо поезда через переезд проследовал автомобиль со спецустройством для движения по рельсам.

Видео диковинного транспорта появилось в социальной сети.

Видео - newsnhk

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]