За незаконный сбор пожертвований будут штрафовать

В Государственную Думу внесли законопроект, вводящий административную ответственность для организаций и граждан, которые собирают деньги на благотворительность, не имея на это права, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Парламентскуюй газету».

В начале апреля был опубликован закон о ящиках для сбора пожертвований. Он, в частности, предусматривает, что использовать переносные ящики на благотворительных акциях и устанавливать стационарные ёмкости, например, в супермаркетах, могут исключительно уполномоченные на это НКО. При этом они должны соблюдать ряд правил. К примеру, собирать пожертвования в переносной ящик разрешается только в месте и во время проведения публичного мероприятия этой организации. Документ вступит в силу 4 октября.

Законопроект, разработанный заместителем председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Натальей Костенко, предлагает дополнить положения КоАП РФ статьёй 19.38 «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований". Проект вводит штрафы для тех, кто не имеет права устанавливать такие ящики, но делает это. За такое правонарушение граждан могут оштрафовать на сумму от трёх до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

Также, согласно документу, если некоммерческая организация, имеющая право на установку и использование ящика, делает это с нарушениями, ей тоже грозит штраф. Для самой организации он может составить от 10 до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.

Во всех этих случаях ящик могут конфисковать. В качестве альтернативного наказания предусмотрено предупреждение.

Как заявила ранее Костенко, без мер ответственности эти правила работать не будут — в связи с этим депутат и подготовила поправки в КоАП.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]