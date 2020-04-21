Минус российской вакцины от COVID-19 назвал сотрудник центра-разработчика

Российская акцина от COVID-19 от научного центра «Вектор» не создает пожизненного иммунитета к коронавирусу. С таким заявлением выступил сотрудник организации, сообщают «Вести:Приморье».

«Вакцина „Вектора“ не создает пожизненного иммунитета», — передает РИА «Новости» со ссылкой на неназванного работника «Вектора». Он отметил, что сыворотка дает иммунитет минимум на полгода и достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса.

В третьем этапе испытаний новой вакцины от центра «Вектор» примут участие не менее трех тысяч человек, добавил сотрудник. По его словам, первые результаты испытаний появятся в ближайшие месяцы, однако конкретных дат пока нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]