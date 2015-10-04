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«Стою, не движемся»: перевернувшийся грузовик заблокировал движение на трассе

«Стою, не движемся»: перевернувшийся грузовик заблокировал движение на трассе

Источник фото: mark2_che

Недалеко от Уссурийска по дороге в поселок Новошахтинский перевернулся грузовик, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы ДТП утверждают, в кузове грузовика была асфальтовая крошка, которая высыпалась при падении машины. Авария стала причиной пробки. Водители, которые в это время оказались на том участке дороги, уточняют, что движение остановилось.

«Там дорога убитая совсем, вот он и лёг», «Там как-то объехать можно? Или уже пробка?», «Там асфальт рассыпался, что ли? Вот это номер, конечно», «Стою здесь. Движения нет вообще», «Пятница всем срочно надо!».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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