Артем избавляется от «ненужного»: водители ликуют (видео)

В Артеме избавились от огромных рекламных конструкций, расположенных вдоль центральной дороги, сообщают «Вести:Приморье».

Один из водителей опубликовал видео, в котором поясняет, заметил, как стало просторно и уютно в городе без громоздких рекламных щитов. Автор отмечает, вдоль центральной трассы в Артёме, начиная от автовокзала, установленная реклама отвлекала внимание многих водителей, что провоцировало ДТП. Стало заметно уютнее и душевнее без них.

Многие водители, в комментариях также уточнили, что теперь и деревья стало видно, и небо стало выше. Что непременно украсило Артем.

«Как всем стало просторно, они же всем так мешали», «Просторнее стало, без этих огромных загромождений ни кому не нужных», «лица стала шире и просторней», «Сейчас едешь и зелень хоть видать, которую еще не повырубали», «Давно пора!».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]