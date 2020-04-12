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С 21 сентября Россия прекратит вывозные рейсы

С 21 сентября Россия прекратит вывозные рейсы

Источник фото: pixabay.com

С 21 сентября Россия прекратит программу вывозных рейсов, которыми в страну возвращали российских граждан, сообщают «Вести:Приморье».

Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Оно связано с возобновлением транспортного сообщения между государствами, что позволяет людям вернуться в страну регулярными авиарейсами, отмечает «РГ».

В качестве альтернативы вывозным рейсам также будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. В настоящий момент такие полеты осуществляются "Аэрофлотом".

За период пандемии коронавируса Россия организовала более 580 вывозных рейсов, на которых перевезли более 92 тысяч пассажиров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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