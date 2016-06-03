Не забудьте зонтик. На Владивосток идёт чёрная туча

На Владивосток надвигается черная туча, сообщают «Вести:Приморье». Она может принести с собой ливневый дождь. Сколько он продлится - неизвестно.

Но, как утверждают очевидцы, движется она со стороны Артема, где буквально полчаса назад шел ливень. Туча «нагрянула» внезапно. Стало темно, ливень был как из ведра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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