Сегодня, 11:56
Полтора часа от "Зари" до "Искры": владивостокцы по дороге на работу встали в пробку
Владивостокцы жалуются на огромные дорожные пробки от Второй Речки до Некрасовского путепровода, - сообщает "Вести: Приморье". Причина - ремонтные работы.
Сегодня ведутся дорожные работы на Некрасовском путепроводе и Второреченском мосту. В результате образовалась огромная автопробка.
"Полтора часа ехал от "Зари" до "Искры", "Два часа - в пробке", - расказывают автолюбители.
Видео - dps_vl
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: