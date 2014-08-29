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Полтора часа от "Зари" до "Искры": владивостокцы по дороге на работу встали в пробку

Полтора часа от "Зари" до "Искры": владивостокцы по дороге на работу встали в пробку

Источник фото: dps_vl

Владивостокцы жалуются на огромные дорожные пробки от Второй Речки до Некрасовского путепровода, - сообщает "Вести: Приморье". Причина - ремонтные работы.

Сегодня ведутся дорожные работы на Некрасовском путепроводе и Второреченском мосту. В результате образовалась огромная автопробка.

"Полтора часа ехал от "Зари" до "Искры", "Два часа - в пробке", - расказывают автолюбители. 

 

Видео - dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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