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Морской котик привел в восторг жительницу Владивостока

Морской котик привел в восторг жительницу Владивостока

Источник фото: Капитан Андрей

Морского котика встретили жители Владивостока в районе Русского моста, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на znakomstvo_vladivostok. 

Ластоногий красавец с удовольствием позировал приморцам, снимавшим его на мобильный телефон. Чем вызвал неописуемый восторг у жительницы Владивостока.

"В районе моста Русский, такой красавец сидит))) Спасибо капитану Андрею за предоставленное фото", - написал хозяин Инстаграм-паблика.

 

Видео - znakomstvo_vladivostok

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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