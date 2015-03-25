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Морской котик привел в восторг жительницу Владивостока
Морского котика встретили жители Владивостока в районе Русского моста, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на znakomstvo_vladivostok.
Ластоногий красавец с удовольствием позировал приморцам, снимавшим его на мобильный телефон. Чем вызвал неописуемый восторг у жительницы Владивостока.
"В районе моста Русский, такой красавец сидит))) Спасибо капитану Андрею за предоставленное фото", - написал хозяин Инстаграм-паблика.
Видео - znakomstvo_vladivostok
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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