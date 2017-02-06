МКС будет пролетать над Владивостоком

Международную космическую станцию можно будет наблюдать над Владивостоком по вечерам в последней декаде сентября и октябре, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Роскосмос».

На большей части нашей страны начинается очередной сезон видимости пролетов Международной космической станции. Ее будет видно как яркую звезду, равную по блеску Венере, пролетающую с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут, - сообщает "Роскосмос" на своей страничке в Instagram.

Там же опубликованы графики «высоких» пролетов МКС над Москвой и Владивостоком по местному времени. Жителям других городов нужно уточнять время на сайте.

Над Владивостоком космическая станция будет пролетать по вечерам с 20 сентября по 10 октября. Лучше всего её будет видно 22 и 23 сентября, а также 2, 4, 5 и 8 октября, если не подведёт погода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]