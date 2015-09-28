Пенсионерка попалась на уловку афериста и лишилась крупной суммы денег

В отдел полиции города Партизанска обратилась 81-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Партизанску.

Потерпевшая сообщила, что позвонивший мужчина назвал её бабушкой и заверил, что попал в сложную жизненную ситуацию: якобы в потасовке он по неосторожности причинил кому-то тяжкие телесные повреждения. Доверчивая пенсионерка так испугалась за будущее внука, что, не раздумывая перевела 300 тысяч рублей для оплаты услуг адвоката на указанную злоумышленником банковскую карту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции города Партизанска и члены Общественного совета участвуют в спецпроекте «Расскажи родителям»: гражданам рекомендуют регулярно проводить со своими пожилыми родственниками и знакомыми профилактические беседы и объяснить им, как действовать в подобных ситуациях.

Если позвонил незнакомый человек, представившийся родственником или знакомым, и тревожным голосом сообщил, что с ним случилось несчастье, например, он сбил человека или попал в полицию за хранение наркотиков (главное, что решение этого вопроса требует денег, причём очень срочно и любое промедление может закончиться арестом), не поддавайтесь панике и не спешите переводить озвученную сумму. Для начала задайте своему «родственнику» наводящие вопросы, ответы на которые знаете вы оба, либо попросите его описать себя.

Телефонный аферист может выдать себя за сотрудника полиции, который готов помочь изменить ситуацию в пользу вашего близкого за вознаграждение, которое необходимо перевести на номер телефона или банковскую карту. В таком случае разоблачить обман достаточно просто: позвоните в отдел полиции: 02 (с мобильного – 102) и поинтересуйтесь, действительно ли родственник задержан, и кто занимается этим делом.

Как правило, подобные звонки совершаются мошенниками в расчёте, что на 1 из 20 человек все же подействует данная постановка, и он в панике переведёт деньги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru