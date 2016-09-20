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"Если б ты раз родил, ты бы им все простил": Сеть обсуждает поступок двух девушек на АЗС
Случай произошел на АЗС в районе Сахпоселка в Уссурийске, - сообщает "Вести: Приморье". Две девушки, не желая стоять в очереди на заправку, нашли нестандартный выход.
"Подъехали к первой колонке, а заправляются от второй. Шланг перекинули... А я стою в очереди", - возмутился автор видео, размещенного в социальной сети.
Сеть тут же отреагировала на пост. Причем в комментариях больше досталось не девушкам, а автору поста.
"Тоже мне преступление века", "Пипец, мужик равел слюни, в очереди он стоит... Тфу..", "Плакса, иди заявление напиши", "Оскар в студию. Нытьё уровень БОГ", "Если б ты раз родил, ты бы им все простил".
Видео - Марк Чернослив
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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