"Если б ты раз родил, ты бы им все простил": Сеть обсуждает поступок двух девушек на АЗС

Случай произошел на АЗС в районе Сахпоселка в Уссурийске, - сообщает "Вести: Приморье". Две девушки, не желая стоять в очереди на заправку, нашли нестандартный выход.

"Подъехали к первой колонке, а заправляются от второй. Шланг перекинули... А я стою в очереди", - возмутился автор видео, размещенного в социальной сети.

Сеть тут же отреагировала на пост. Причем в комментариях больше досталось не девушкам, а автору поста.

"Тоже мне преступление века", "Пипец, мужик равел слюни, в очереди он стоит... Тфу..", "Плакса, иди заявление напиши", "Оскар в студию. Нытьё уровень БОГ", "Если б ты раз родил, ты бы им все простил".

Видео - Марк Чернослив

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]