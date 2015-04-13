Атмосферный фронт испортит погоду в Приморье

Сегодня, 22 сентября, в Приморье сохранится антициклональный характер погоды. Существенных осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного. Дневные температуры останутся на уровне понедельника.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода", в среду, 23 сентября, характер погоды в Приморье немного изменится: с прохождением атмосферного фронта местами не исключены небольшие дожди. Фон ночных температур на западе края повысится, а на востоке, наоборот, понизится на 1 – 3 °C. Дневные температуры будут высокими, +17...+24°C.

Сегодня днем во Владивостоке погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный. День опять теплый. В среду, 23 сентября, во Владивостоке ночью станет больше облачности, а утром возможен небольшой дождь. Днем ожидается погода без осадков. Ночные температуры немного повысятся, +12…+14 °C, дневные же, наоборот, станут несколько ниже, +16…+19 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]