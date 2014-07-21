"Котики уже уже не те": Неожиданный сюрприз ждал жительницу Владивостока на парковке

Утро может начаться по-разному. Например, с кофе, ДТП или со спящего мужика на капоте вашего авто. Именно такое утро понедельника встретило автолюбительницу, чей авто был припаркован в самом центре Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Мужчина лежал на капоте авто, держась руками за дворники.

"Обычно котики греются на капоте", "Котики уже не те", "На тепло ползут)))", - комментируют подписчики паблика.

Тест на наркотики или алкоголь мужчина не проходил, но состояние его явно далеко от адекватного.

По словам подписчицы boychenko_tany, буквально на прошлой неделе его откачивала скорая помощь от передозировки. Инцидент произошел на Народном проспекте.

"Этот чувак на всех машинах прыгает. Каждый день бываю в центре и вижу его. Страшно ужасно. Залазеет на машины, шатает их, может наброситься. Очень много ненормативной лексики, мерзко слышать это", - рассказывает 0_nikaa_0.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]