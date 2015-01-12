Сегодня, 15:10
На трассе все печально: пробка сковала движение (видео)
Авария на объездной трассе сегодня утром сковала движение.
Причиной тому стала авария, в которой столкнулись два автомобиля. Фото и видео разлетелись в Сети. Очевидцы, которые стали заложниками ситуации, предложили автомобилистам, которые еще не попали в эту пробку, искать пути объезда.
«На объездной сегодня с утра печально», «В сторону города всё стоит. До Снеговой Пади», «Не просто печально, а капец как печально», отметили пользователи паблика.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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