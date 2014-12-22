Световой день понемногу уменьшается: 5 минут в сути

22 сентября сравнялясь длина темного и светлого времени суток. Так наступил день осеннего равноденствия, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на московский планетарий.

В день равноденствия Солнце одинаково освещает и северное и южное полушарие, т.е. линия терминатора* проходит через полюса Земли, точно по меридианам. Также ученые отметили, в северном полушарии наступила астрономическая осень.

После 22 сентября световой день начнет понемногу уменьшаться. Каждые 24 часа его длина станет убывать на пять минут.

Для сравнения: в июне световой день длился 17 часов. Темнота начнет отступать в день весеннего равноденствия — в марте 2021 года.

После осеннего равноденствия Солнце будет восходить южнее востока, а заходить южнее запада. Продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за три месяца потеряет 5 часов: 22 сентября продолжительность дня равна 12 часам, а 21 декабря составит всего 7 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]