«Бабье лето» в Приморье: какие капризы покажет погода в выходные

С начала второй декады сентября в Приморье удерживалась прохладная и влажная погода, со среднесуточной температурой в большинстве районов ниже нормы на 1 – 2 градуса, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В ближайшие выходные и до конца сентября облачная с частыми дождями погода сменится сухой и солнечной.

Наступит «бабье лето» — период устойчивой солнечной антициклональной погоды, наблюдаемой осенью после похолодания.

В выходные дни гребень антициклона будет удерживаться над Приморьем. Осадки не ожидаются. Ветер будет слабый и только на отдельных участках побережья, за счет увеличения барических градиентов, будет дуть умеренный до сильного. Температура воздуха в ночные часы +6…+13 °С, на северо-востоке прохладнее, 0...+5 °С. Днем воздух прогреется до +16…+22 °С, воскресный день будет теплее на 1 – 3 градуса.

Последние выходные дни месяца подарят жителям Владивостока сухую и солнечную погоду. Ночью температура +11…+14 °С, днем в субботу столбики термометров поднимутся до +17...+20 °С, в воскресенье на будет 1 – 2 градуса теплее.

Примечание редакции сайта Примпогода: На Руси по народному календарю «бабье лето» делилось на два периода «молодое» (с 28 августа по 11 сентября) и «старое» (с 14 по 24 сентября). Подмечали, что если «молодое бабье лето» — погожее, то на «старое» будет ненастье и наоборот «бабье лето» ненастно — осень сухая. Но затем термин «бабье лето» стал отождествляться только с коротким периодом теплых солнечных дней. Если таковых и вовсе не было, то и «бабье лето» не осуществилось, а наступила дождливая пасмурная осень.

С метеорологической точки зрения «бабье лето» — первый осенний период с устойчивой антициклонической погодой, когда ночное выхолаживание почвы и воздуха еще не слишком сильно, а дневное тепло уже никак не назовешь жарой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]